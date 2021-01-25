تقرير يرصد 30 ألف كذبة روج لها ترامب خلال ولايته

أحصت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أكثر من 30 ألف "كذبة ومعلومة مضللة" روج لها الرئيس السابق دونالد ترمب خلال ولايته.ووفقا للصحيفة فإنه في يوم 2 نوفمبر الماضي تم رصد 503 ادعاءت كاذبة أو مضللة روج لها الرئيس ضمن محاولاته المضنية للفوز بالانتخابات.وتابعت الصحيفة: شملت أكاذيب ترامب كل موضوع تحدث فيه تقريبًا وحصلت في كل مكان ذهب إليه، وجاء معظمها في التغريدات التي كان ينشرها عبر موقع"تويتر".وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن ترامب تحدث عن اداعاءات مزيفة في ولايته منها،أن بنى "أعظم اقتصاد" في تاريخ الولايات المتحدة، على الرغم من أفضل فترات الاقتصاد الأميركي كانت في عهد إدارات دوايت أيزنهاور، وليندون بي جونسون، وأوليسيس غرانت، وبيل كلينتون وفقا للصحيفة.ومن الأمور التي ادعاها ترامب بحسب الصحيفة، أنه أقرّ أكبر خفض للضرائب في التاريخ.