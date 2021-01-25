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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«دينية النواب» ناعية الكحلاوي: سقط أحد جدران الحماية والوقاية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:42 م
عبله الكحلاوي
عبله الكحلاوي
أميرة العناني
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نعى الدكتور محمد أبوهاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية،= أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وقال أبو هاشم، في بيان له الإثنين، إن الداعية كانت مثالا في المسارعة للخيرات من خلال تكريس جهودها لتنوير العقول وتوعية القلوب بمحبة الدين والوطن، وترجمت أقوالها إلى ممارسات فعلية من خلال تأسيس جمعية الباقيات الصالحات لتستضيف كبار السن ومرضى الزهايمر، والوقف في وجه الممارسات الظلامية التى تستهدف تغييب العقول من خلال برامجها الإعلامية الدعوية التى كانت سلاحا تحارب به التطرف الفكري والتشدد الديني.

وأشار أمين سر دينية النواب، إلى أن أن موت العلماء العاملين الذين أخلصوا لله دينهم، بمثابة سقوط جدار من جدران الحماية والوقاية، وخسارة فادحة، لكن سنة الله في كونه أنه خلق الموت وخلق الحياة، وأن عزاءنا في كون الراحلة تركت ميراثا علميا وتراثا فكريا ومشاعل تنويرية يهتدي بها السائرون على دربها بإذن الله تعالى.


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