رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.وقال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان له منذ قليل،" ننعى ببالغ الحزن الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".وأضاف " القصبي"، الفقيدة رحمها الله كانت نموذج منير للدعوة الإسلامية وكان لها دور بارز فى دعوتها بطريقة سهلة وميسرة وصلت إلى قلوب المواطنين، بالإضافة إلى دورها المجتمعى والإنساني العظيم.وكانت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، قد أعلنت إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى في المقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.ولدت الدكتورة عبلة الكحلاوي 15 ديسمبر 1948، وهي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم