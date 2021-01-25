الرئيس السيسي يكرم أسرة الشهيد مقدم محمد فوزي الحوفي

كرم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد مقدم محمد فوزي الحوفي، وقدم لهم وسام الدولة من الطبقة الثانية والذي تسلمه والده فوزي الحوفي.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة, تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.