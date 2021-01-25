مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت.. وأحداث الحلقة الأولى

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل في بيتنا روبوت









شاهد الجمهور أمس بدء أحدث المسلسلات الجديدة عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ونرصد مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت، والتي نرصدها خلال هذا التقرير وأهم ملامح المسلسل الجديدنكشف للمتابعين مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت حيث بدأت الحلقة الأولى أمس عبر قناة CBC CBC DRAMA حيث بدأ العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء بدلا من مسلسل "ضربة معلم بطولة محمد رجب الذي انتهى يوم السبت، والمسلسل الجديد يعاد بعد عرض الثامنة مرتين حيث يعاد للمرة الأولى في تمام الثانية والنصف صباحا والإعادة الثانية في تمام الثانية عشرة ظهرا، بينما يعرض عبر قناة الدراما في تمام الساعة 11 مساء ويعاد مرة أخرى في تمام الخامسة صباحا والثانية ظهرا يعاد للمرة الثانية، والمسلسل الجديد من بطولة شيماء سيف وهشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وعدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف مثل دنيا سمير غانم وأوس أوس ودلال عبد العزيز وشيري عادل والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتار شركتي سينرجي للمنتج تامر مرسي وروزناما للمنتج الشاب هشام جمال.ظهر الشاب الذي يدعى يوسف في بداية الحلقة ومتزوج من "سارة" التي تقدم دورها ليلى أحمد زاهر، ويوسف شاب مخترع يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وظهر النموذج الأول من النموذجين اللذان سيظهران في المسلسل من خلال روبوت "زومبا" الذي تقدم شخصيته الفنانة شيماء سيف التي ظهرت صلعاء وفي شكل كوميدي كما دار بينهما أمس حوار كوميدي حين أراد أن يبدأ عملية التشغيل مع وجود بعض العثرات في السيستم ووجود فارق زمني لثوان معدودة بين الروبوت وجهاز اللاب توب الخاص به والذي يدير سيستم التشغيل.قد يهمك أيضا: