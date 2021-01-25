بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 15.55 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 15.55 نقطة، ليبلغ مستوى 5730.06 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %.وتم تداول 383.5 مليون سهم تمت عبر 11966 صفقة نقدي، بقيمة 51.4 مليون دينار (نحو 169.6 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.57 نقطة ليبلغ مستوى 4695.43 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %، من خلال كمية أسهم بلغت 302.2 مليون سهم تمت عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 69.9 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17.07 نقطة ليبلغ مستوى 6255.72 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %، من خلال كمية أسهم بلغت 81.2 مليون سهم تمت عبر 4301 صفقة بقيمة 30.16 مليون دينار (نحو 99.5 ليون دولار).وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 11.2 نقطة ليبلغ مستوى 4877.05 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.23 %، من خلال كمية أسهم بلغت 210.02 مليون سهم تمت عبر 4962 صفقة نقدية بقيمة 17.6 مليون دينار (نحو 58.08 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي الديرة، وأصول، وفجيرة أ، و،انوفست، أما شركات بيت، ووطني، وأرزان، وأعيان، فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات أموال، ويونيكاب، والمصالح ع، و،أهلية ت الأكثر انخفاضا.