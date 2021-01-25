رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 15.55 نقطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:39 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
طباعة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 15.55 نقطة، ليبلغ مستوى 5730.06 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %.

وتم تداول 383.5 مليون سهم تمت عبر 11966 صفقة نقدي، بقيمة 51.4 مليون دينار (نحو 169.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.57 نقطة ليبلغ مستوى 4695.43 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %، من خلال كمية أسهم بلغت 302.2 مليون سهم تمت عبر 7665 صفقة نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 69.9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17.07 نقطة ليبلغ مستوى 6255.72 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %، من خلال كمية أسهم بلغت 81.2 مليون سهم تمت عبر 4301 صفقة بقيمة 30.16 مليون دينار (نحو 99.5 ليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 11.2 نقطة ليبلغ مستوى 4877.05 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.23 %، من خلال كمية أسهم بلغت 210.02 مليون سهم تمت عبر 4962 صفقة نقدية بقيمة 17.6 مليون دينار (نحو 58.08 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي الديرة، وأصول، وفجيرة أ، و،انوفست، أما شركات بيت، ووطني، وأرزان، وأعيان، فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات أموال، ويونيكاب، والمصالح ع، و،أهلية ت الأكثر انخفاضا.

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

الصور

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة