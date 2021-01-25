الرئيس السيسي يكرّم زوجة اللواء الشهيد ياسر عصر

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أسرة الشهيد اللواء ياسر عصر، وتسلمت درع التكريم زوجته صفاء هاشم، في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة الـ69.وقدم عدد من ضباط وضابطات الشرطة المصرية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حرصه الكامل لدعم رجال الشرطة، قائلين: "دايما جاهزين لصد أي معادي".ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 الذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية، على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.