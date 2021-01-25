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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقديم لائحة مساءلة ترامب اليوم.. تحريك ديمقراطي وعرقلة جمهورية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:37 م
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بشأن دوره في أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول.

وسيسلم مجلس النواب، اليوم الإثنين، قراره بإحالة ترامب للمساءلة إلى مجلس الشيوخ، لتبدأ المحاكمة المكونة في المجلس المكون من 100 عضو.

- دستورية مساءلة ترامب

كشف السيناتور الجمهوري البارز ميت رومني، عن ولاية يوتا، مدى دستورية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل مجلس الشيوخ بحلول الثامن من فبراير.

وقال "رومني" إن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ دستورية، لافتا إلى أن تورط ترامب المزعوم في أعمال الشغب داخل الكابيتول هو جريمة تستوجب عزله.

وأضاف فى تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه من الواضح أن هذا الجهد دستوري، متابعا "أعتقد أن ما يزعم وما رأيناه وهو التحريض على التمرد جريمة تستوجب العزل إذا لم يكن كذلك فما هو؟".

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يستجوبه مجلس النواب مرتين، بعد أن اتهمه مجلس النواب بارتكاب جرائم كبيرة وجنح لتحريضه على تمرد في مبنى الكابيتول في السادس من ينايرالجاري، أسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم ضابط شرطة في الكابيتول.

- ماذا يحدث في حال إدانة ترامب؟

سيحتاج مجلس الشيوخ إلى 67 صوتا لإدانة ترامب، إذا أيد جميع الديمقراطيين الإدانة فسيحتاجون إلى 17 جمهوريا للانضمام إليهم.

وفى حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، فقد يمنع من تولي الرئاسة مرة أخرى في عام 2025، كما سيحرم من الامتيازات التي يحصل عليها بصفته رئيسا سابقا.

- محاولات من الجمهوريين لعرقلة الإدانة

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، من ولاية كنتاكي لزملائه إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت لإدانة ترامب أم لا.

وتمت مساءلة ترامب لأول مرة بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أن ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، فيما برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وقتها.

ورومني هو العضو الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي انضم إلى الديمقراطيين في محاولة عزل الرئيس من منصبه في ديسمبر 2019.

-الديمقراطيون ينون تسريع المحاكمة

من جانبه، أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن محاكمة ترامب ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.

وقال الديمقراطي شومر، في مؤتمر صحفي بنيويورك "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا، متابعا أنه ينبغي ألا تستغرق وقتا أكثر من اللازم لأن لدينا الكثير لنفعله غيرها"، على حد قوله.

ويطالب الجمهوريون بمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه، بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونجرس في السادس من هذا الشهر.

-أنصار ترامب يستعدون للمحاكمة بتهديدات بالقتل

من جانب اخر، قال أحد المسؤولين الأمريكيين، إن مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين يحققون، في عدد من التهديدات الموجهة لأعضاء الكونجرس خلال مساءلة ترامب، بما في ذلك التهديد بقتل النواب أو مهاجمتهم خارج مبنى الكونجرس الأمريكي.

وأفادت صحيفة واشنطن تايمز في تقرير لها، الاثنين، نقلا عن تصريح المسؤول الأمريكي، بأن التهديدات والمخاوف من احتمال عودة المتظاهرين المسلحين لاقتحام مبنى الكونجرس من جديد، دفعت شرطة الكونجرس وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الإصرار على تواجد الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، مع تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي في خطط مساءلة ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن التمرد المروع لعصابات مؤيدة لترامب في مبنى الكونجرس، دفع المسؤولين الفيدراليين إلى إعادة التفكير في عملية تأمين مبنى الكونجرس، مما أدى إلى إغلاق غير مسبوق لتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع تقرير الصحيفة "إنه على الرغم من مرور حفل تنصيب بايدن بدون أي مشاكل أو احتجاجات مسلحة في جميع أنحاء البلاد، تشير التهديدات الموجهة للمشرعين قبل محاكمة ترامب إلى استمرارية احتمال الخطر".

وأضاف التقرير، أنه على غرار التهديدات التي اعترضها المحققون قبل تنصيب بايدن، فإن التهديدات التي يتبعها رجال إنفاذ القانون تتفاوت من حيث دقتها ومصداقيتها، لافتا إلى أن "الرسائل التي نشرت على الإنترنت وفي مجموعات الدردشة تضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونجرس خلال التحرك من وإلى مجمع الكونجرس خلال المحاكمة".

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