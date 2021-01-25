3591 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 3 آلاف و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك مجموع حالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى 281 ألفا و546 حالة.وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليبلغ عدد الوفيات 798 حالة، مشيرة إلى شفاء 3 آلاف و820 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 255 ألفا و304 حالات