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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رياضة النواب» تهنئ الرئيس ووزير الداخلية بعيد الشرطة 69

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:35 م
الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة وقيادات وضباط وأفراد بمناسبة عيد الشرطة 69.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم: "تلك المناسبة التي تخلد ذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا ‏وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وأخلاق مبنى المحافظة".

وتابع بيان اللجنة: "نثمن بكل التقدير والاعتزاز والفخر جهود رجال الشرطة المصرية الذين يسطرون كل معاني التضحية والفائدة لحفظ أمن واستقرار وطننا الغالي مصر من أجل أن يحيا شعبها كريما عزيزا شامخا لا ينحني أبدا إلا للخالق وحده".

وأكدت اللجنة، أن معركة البناء ‏والتنمية التي يقود ملحمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بفضل ما ينعم به الوطن من أمان واستقرار على صعيد الجبهتين الداخلية والخارجية على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية وظروف بالغة الصعوبة التي تشهدها المنطقة.

وقال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "كلنا ثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم في تجاوز المحن والصعاب بتكاتفنا ووحدتنا، و‏سنجني ثمار التنمية بعد سنوات من العمل والتعب والجد والاجتهاد".

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