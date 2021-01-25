وزير الداخلية يهدي الرئيس السيسي درعًا تذكارية في ذكرى عيد الشرطة

أهدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، درعًا تذكارية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في ذكرى عيد الشرطة.وقدم عدد من ضباط وضابطات الشرطة المصرية الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ لحرصه الكامل على دعم رجال الشرطة، مؤكدين أنهم جاهزون لصد أي معادٍ.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.