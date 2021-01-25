ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

قام عدد من ضباط قسم شرطة فارسكور بدمياط، اليوم الاثنين، بزيارة عدد من المؤسسات وتوزيع ورود على الأهالي والمواطنين احتفالا بالذكرى رقم ٦٩ لعيد الشرطة المصرية.كما قام الأهالي بتحية ضباط الشرطة في الإدارة الاجتماعية في فارسكور وحرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية مع ضباط وعناصر الشرطة للمشاركة في احتفالات عيد الشرطة المصرية.