تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أن ميناء غرب استقبل السفينة «Aru..s»، التي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 95 مترًا، والغاطس 6.6 متر، وذلك لتفريغ 4419 طن رخام.وأشارت، في بيان، إلى أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات.وبينت أن ميناء غرب سجل دخول 1سفينة حاويات و1 سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة حاويات و1 سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة حاويات و2 سفينة بضائع عامة، وأنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.