رجال الداخلية للرئيس السيسي: «دايما جاهزين»

قدم عدد من ضباط وضابطات الشرطة المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حرصه الكامل لدعم رجال الشرطة، قائلين" دايما جاهزين لصد أي معادي".ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية، علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.