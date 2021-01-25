محافظ مطروح يناقش الاستعداد لتطبيق المرحلة 2 لمنظومة التحول الرقمي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ منظومة التحول الرقمى للتيسير على المواطنين وسرعة الإجراءات لتوفير الوقت، بالإضافة إلى منع أى محاولة تلاعب أو فساد مع أهمية مواكبة وتدريب مزيد من العاملين على التطورات التكنولوجية الحديثة بما يواكب اهتمام الدولة للإسراع فى تطبيقها لتيسير الخدمات للمواطنين فى كافة الأنحاء وكذلك إدارة العاصمة الادارية والمدن الجديدة بالمنظومة الرقمية.جاء ذلك خلال إجتماع برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمناقشة الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التحول الرقمى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.ووجه محافظ مطروح بحصر كافة مطالب واحتياجات تطبيق المنظومة بكل إدارة معنية سواء من أجهزة حاسب آلى ومعدات وتدريب أفراد فريق العمل للإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية للتحول الرقمى خاصة إدارة أصول وأملاك الدولة لتعظيم العائد منها والحفاظ عليها مع تفعيل المنظومة الاليكترونية لكافة البيانات والمستندات الخاصة بها.كما تم استعراض منظومة الدليل الموحد للخدمات المحلية للتيسير الخدمات للمواطنين وربطها بمنظومة المراكز التكنولوجيه لخدمة المواطنين والتى تأتى ضمن كجزء من منظومة التحول الرقمى من خلال بوابة الخدمات المحلية التى تتضمن 42 خدمة على الموقع لأهالى مطروح كإنهاء طلبات التصالح والتراخيص والتقنين وغيرها للتيسير على المواطنين الدخول على موقع بوابة الخدمات المحلية lgs.gov.eg من أى مكان سواء خلال أجهزة الكمبيوتر أو الموبايل.كما وجه محافظ مطروح فى الإسراع بتعريف المواطنين بالموقع الجديد لتيسير وصولهم إلى الخدمات المتاحة مع التعريف بالخطوات اللازمة وتبسيطها لهم.