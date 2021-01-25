لإنقاذ الاقتصاد.. بايدن يطالب المؤسسات الفدرالية بتشجيع المنتج المحلي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يوقع قرارا يطلب فيه من المؤسسات الفدرالية شراء منتجات أمريكية.فيما قالت الشبكة الأمريكية الإخبارية " ABC" إن قرار بايدن يأتي في وقت تستعد فيه الحكومة للإنفاق بشكل مكثف على الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث لجأت حكومات الولايات المحلية الأمريكية إلى الشركات المصنعة الأجنبية للحصول على معدات الحماية الشخصية التي تمس الحاجة إليها.وتنفق الحكومة الفيدرالية حوالي 600 مليار دولار على التعاقد سنويًا، وهناك بالفعل قواعد معمول بها تحكم كيفية إنفاق دولارات دافعي الضرائب، وكم المنتجات الأجنبية التي يمكن شراؤها، وعدد المكونات الأجنبية التي يمكن إحضارها إلى الولايات المتحدة.ووفقا للشبكة الاخبارية، سيهدف الأمر التنفيذي لبايدن إلى سد تلك الثغرات وتقليص الإعفاءات، وكذلك الأمر بزيادة المحتوى المحلي، ويمكن للشركات رؤية أعمال العقود الحكومية بسهولة أكبر وتحديد ما إذا كان بإمكانها تقديم عطاء أكثر تنافسية لها.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في اتصال هاتفي مع الشبكة: "الهدف هو التأكد من أن الشركات لا يمكنها تقويض أو الالتفاف حول الغرض من قواعد" صنع في أمريكا "من خلال استيراد منتجات أجنبية إلى حد كبير وأضاف: "لا نستخدم في الواقع قدرات التصنيع الأمريكية، كما أنه سيغلق الثغرات ويوفر فرصًا جديدة للشركات والعاملين الأمريكيين".وقع الرئيس دونالد ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا في أبريل 2017 يأمر الحكومة بمراجعة العقود الفيدرالية وتقليل الإعفاءات لمتطلبات "شراء المنتجات الأمريكية". لكن إدارة ترامب لم تزيد بشكل كبير من مشترياتها من السلع المصنوعة في الولايات المتحدة.