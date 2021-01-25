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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للأصول العقارية» تطرح أكبر مولات التجمع بنظام حق للانتفاع

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:24 م
شركة مصر لإدارة الأصول
شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
أسامة الشندويلي
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طرحت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لمصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، المركز التجاري الإداري والترفيهي "لابيرلا" بالتجمع الخامس، للراغبين بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

موقال محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركته قامت بطرح كراسات الشروط اعتبارًا من 20 يناير الجاري، وسوف يتم عقد اجتماع يوم 7 فبراير المقبل مع المتقدميــن (مشتـري كراسـات الشـروط) لتوضيـح فكــرة المشـروع وهدفــه، وستقوم الشركة بالرد على كافة الاستفسارات والأسئلة حول المشروع، وحددت الشركة الأربعاء 24 فبراير موعدا لتلقي المظاريف المغلقة الفنية والمالية.

وأضاف جلال، أن كراسة الشروط تضمنت عددا من البنود الهامة التي تضمن جدية المتقدم واستناده إلى دراسات علمية للحصول على أعلى عائد متنامي للشركة، وتقديم تصور لاستغلال المباني واستخداماتها المتوقعة والتعديلات والإضافات المقترح تنفيذها وكذلك الدراسات التسويقية والدراسات المالية التي تتضمن القيم التقديرية لتنفيذ التجهيزات والتعديلات المقترحة، وكذلك القيم الإجمالية للإيرادات المتوقعة ومعدلات النمو خلال مدة الانتفاع.

وذكر جلال، أن الشركة أعلنت عن الطرح لكافة من لديه إدرة الفنية والمالية من المستثمرين والمطورين، وسوف يتم الاختيار بموجب الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط بما فيها البرنامج الزمني المقترح الذي يتم الالتزام به لاستكمال وتشغيل المبنى وكذلك الملاءة المالية للمتقدمين وضماناتهم البنكية.

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