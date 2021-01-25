تسوية مديونيات أصحاب المخابز بمطروح بنظام المقاصة

طالبت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم، أصحاب المخابز ممن عليهم غرامات أو مستحقات لمديرية التموين بمطروح ومستحقات فروق أسعار قديمة، الحضور لمقر الغرفة لإعداد كشوف بأسمائهم، حيث ستقوم الغرفة بمخاطبة مديرية التموين لتسوية هذه المديونيات بنظام (المقاصة).وأوضح أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أنه بعد التواصل مع أعضاء شعبة المخابز تم الاتفاق على هذا الإجراء الذي يصب في مصلحة أصحاب المخابز للقضاء على المشاكل التي تواجههم وأهمها غلق المخبز.وأكد أن الغرفة التجارية بمطروح تبذل قصارى جهدها للقيام بواجبها نحو تجار مطروح.يذكر أنه تم تشكيل مجلس إدارة شعبة المخابز واعتماد نظامها الأساسي تحت إشراف الغرفة التجارية لمحافظة مطروح.وتهدف الشعبة إلى اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين بها وتحسين رغيف الخبز واحتساب التكلفة الفعلية للرغيف بالإضافة إلى تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المشتغلين بالمهنة أو بينهم وبين الأفراد.وكذلك بحث المشروعات التي تقدم إلى الشعبة سواء كانت من الغرفة التجارية أو من أعضاء الشعبة أو من المنتسبين إليها.كما تعتبر الشعبة حلقه الاتصال بين العاملين بالنشاط والجهات الرقابية المختلفة للتيسير على مزاولي النشاط في إزالة المعوقات التي تواجههم والمشاركة في لجنة التظلمات لصالح أصحاب المخابز.