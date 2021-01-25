ماليزيا تسجل 3 آلاف و48 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الإثنين، تسجيل 3 آلاف و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالل،ه في تصريح نقلته صحيفة (ملاي ميل) الماليزية، إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 186 ألفا و847 حالة، بينهم 41 ألفا و677 حالة نشطة.كان المسؤول الماليزي قد أعلن أمس تعافي 4 آلاف و427 شخصا من الفيروس، وهو أعلى رقم سجلته ماليزيا، ليبلغ إجمالي المتعافين 141 ألفا و446 شخصا.