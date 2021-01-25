«المصري للتأمين» يصدر 4 توصيات لتجنب الاحتيال

أصدر الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية اليوم الإثنين، 4 توصيات يجب على الشركات مراعاتها لتجنب التأثير السلبي لعمليات الاحتيال في التأمين.وأوضح الاتحاد أن أولى هذه التوصيات هو الاهتمام بمهارات كشف الاحتيال بكافة أبعادها ومتغيراتها، خاصة المهارات الفنية والشخصية، وتعزيزها واستغلالها في خلق بيئة عمل تأميني خال من عمليات الاحتيال، وذلك من خلال الاهتمام بموظفي الكشف وتسوية التعويضات وتأهيلهم بصورة جيدة عن طريق تدريب موظفيها من خلال زيادة الدورات التدريبية الخاصة بمهارات الكشف وتسوية المطالبات التعويضية.وأوصى الاتحاد بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية، من خلال تكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة يستفيد منها موظفو الكشف وتسوية التعويضات وشركات التأمين ككل فى سرعة الحصول على المعلومات الضرورية والمطلوبة بعيدًا عن الإجراءات الورقية التقليدية.كما طالب الاتحاد بتكوين قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المطالبات الاحتيالية الذين يستخدمون وثيقة التأمين لأغراض احتيالية هدفهم هو الحصول على مبلغ التعويض بأي وسيلة، مع التأكيد على تواصل شركات التأمين فيما بينها لعرض تبادل الأسماء والمعلومات عنهم من أجل عدم التعامل معهم مستقبلًا.