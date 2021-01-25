برلماني مهنئا «الداخلية» بعيد الشرطة: قدموا أرواحهم في سبيل الوطن

هنأ النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 69، مؤكدا على دور رجال الشرطة الوطني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن الشعب يقدر تضحيات الشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب والجريمة في وقت واحد، مشيرا إلى أنهم العين الساهرة وقدموا أرواحهم في سبيل الوطن ضد أعدائه.وأشار "فهمي"، إلى أننا لن ننسى شهداء الشرطة والجيش وكل من قدم روحه في سبيل رفعة الوطن العزيز، داعيا جميع أفراد الشعب إلى ضرورة مساندة الجهود الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، في حروبهم المستمرة ضد الجماعات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار في البلاد.