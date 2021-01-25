سلطان عمان يعيد تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني

أصدر سلطان عمان طارق بن هيثم، اليوم الإثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية سامية؛ يتم بموجبها إعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني بالسلطنة.ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد قضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع بالسلطنة، والثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، فيما قضى الثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.