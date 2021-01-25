مدافن الكحلاوي بالبساتين تتجهز لاستقبال جثمان الداعية عبلة الكحلاوي

قامت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بتهجيز مسجد محمد الكحلاوي بالبساتين، والذي سيدفن فيه جثمان الداعية الراحلة ظهر اليوم.وجهز عمال الفراشة المكان لإستقبال المشيعين والمعزيي، حيث حرص البعض من محبي الراحلة بالتواجد مبكرا في انتظار وصول الجثمان.وفارقت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي عالمنا مساء أمس الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 72 عاما.وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراة عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏