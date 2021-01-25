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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر» مهنئة الشرطة بعيدها الـ69: تضحياتكم خالدة في التاريخ

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:15 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة، بمناسبة العيد الـ 69 للشرطة الموافق 25 يناير.

ووجهت العبسي، في بيان لها اليوم، التهنئة للشعب المصري أجمع بهذه الذكرى الوطنية التاريخية الخالدة في سجلات التاريخ، والتي تمثل ملحمة وطنية ملهمة للأجيال القادمة على مر السنوات.

وأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن هذه الذكرى جسدت أروع ملاحم البطولة والفداء وفقدت فيها الشرطة المصرية عشرات الأرواح التي رفعت شعار الوطنية ورفضت تسليم سلاحها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي.
و
لفتت الدكتورة منال العبسي، إلى أن سجل التاريخ حافل ببطولات رجال الشرطة والجيش وأن هذا الأمر مقدر بشكل واضح من الدولة لرعاية أسر الشهداء والحرص على تكريمهم بشكل لائق تقديرا لما بذلوه لبقاء هذا الوطن.

وأشارت إلى أن محاربة الإرهاب أصبحت من المهام الرئيسية الملقاة على عاتق الشرطة داخل المحافظات المصرية فضلا عن الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون وردع المخالفين وهي مهمة كبيرة لا يقدر عليها سوى رجال الشرطة المصرية.

ووجهت التحية لأمهات وزوجات وأبناء الشرطة البواسل وأسر الشهداء، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مشيرة إلى أن هؤلاء الزوجات والأمهات يمثلون الدافع القوي والحقيقي وراء هؤلاء الأبطال، فكان دورهم في إعداد ابطال مستعدون بالتضحية بأرواحهم حفاظا على تراب هذا البلد.

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