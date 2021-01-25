تطوير محطات مياه وصرف صحي «باريس» بالوادي الجديد بـ4.3 مليون جنيه

قال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه باريس بالوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطتي تنقية مياه الشرب بالغربية والمكس القبلي بقيمة مليون جنيه.وأكد إبراهيم، أن المشروع يأتي ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتطوير البنية التحتية بكافة القرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أيضا بأنه يجري حاليا العمل بمشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة باريس بقيمة 3.3 مليون جنيه.