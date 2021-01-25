298 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، 298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 253 ألفا و816 حالة على مستوى البلاد.وذكرت وزارة الصحة في جورجيا- في بيان أوردته صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 243 ألفا و396 حالة بعد تسجيل 1311 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و71 حالة عقب تسجيل 16 وفاة جديدة منذ أمس، في حين بلغت حصيلة الحالات النشطة 7 آلاف و323 حالة.