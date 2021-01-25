قصة الرائد صلاح الحسيني الذي فقد ذراعه أثناء إنقاذ طفلة

خلال احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضت قصة الرائد صلاح الحسينى، مصاب الشرطة، الذي قال إنه إذا كان فقد ذراعه الأيمن أثناء إنقاذ طفلة من تفجير، فإنه سيحمى مصر بذراعه الأيسر.بعد أداء صلاة الجمعة في سبتمبر 2014، قاد الحسيني قوة أمنية للمرور لتفقد الحالة الأمنية بمركز أبوكبير يومها والوقوف على آخر التطورات، وانفجرت قنبلة فأصيب بإصابات بالغة ونقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لإجراء عملية جراحية دقيقة.وبترت ذراعه اليمنى في انفجار القنبلة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، يوم 28 سبتمبر 2014 والذي أطلقت عليه الجماعة الإرهابية اسم "جمعة رفع المصاحف".وقال الرائد صلاح الحسيني، ضابط العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، إنني كنت صاحب العملية التي تم إنقاذ الفتاة الصغيرة بها، مضيفا:"ابني سألني يابا فين إيدك قلت له كنت بحمي بيها بنت صغيرة، وسألني يعني يا بابا مش هتقدر تحميها تاني، قلت له إيدي التانية هحمي بيها مصر"، مطالبا الرئيس السيسي باستكمال مسيرته التي بدأها هو وزملائه فداء للوطن، وذلك عقب فقد ذراعه الأيمن خلال الدفاع عن تراب مصر.