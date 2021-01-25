رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على تطور ملابس الشرطة المصرية والفارق بين الزيين الأبيض والأسود

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:14 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
سلمى بدر
طباعة
تحتفل مصر اليوم بعيد الشرطة الـ69 الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام وقد جاء تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وقد تطور زي رجل الشرطة على مر العصور، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز أطقم الملايس الشرطية والفوارق بينها.

◄ ملابس الشرطة قديما:

كانت الشرطة ترتدي قديما في الصيف بدلة بيضاء وجيليه كحلي وعمامة بيضاء تتوسطها طاقية حمراء، وفي الشتاء كانت ترتدي بدلة كحلية اللون من الجوخ ونفس العمامة البيضاء وتتوسطها طاقية حمراء.

◄ الزي الأبيض والزي الأسود:

تطورت بعد ذلك ملابس الشرطة لتكون بدل رسمية يعرف بها رجال الشرطة فى الطرقات والشوارع وتكون ملابس مميزة باللون الأبيض في الصيف واللون الأسود في الشتاء، وقبعاتهم التى يرتدونها فوق رؤوسهم ويتوسطها نسر ذهبى اللون وهو شعار الدولة المصرية.

◄ الزى الأبيض:
زى مميز لرجال الشرطة يرتدونه صيفا لما يتمتع به اللون الأبيض من تخفيف درجة حرارة الجسم، وعدم امتصاصه أشعة الشمس المتوهجة صيفًا، لتوفر قدرًا من الراحة لرجال الأمن، تمكنهم من أداء عملهم الشاق.

◄ الزى الأسود:

لا يختلف كثيرًا عن الزى الأبيض فهو مكون أيضًا من بدلة سوداء تعتلى قميص أبيض اللون وكرافتة سوداء اللون، ويتوسط البدلة مجموعة أزرة ذهبية اللون، وبنطال بذات اللون الأسود، وقبعة الرأس، وفى بعض الأحيان وخاصة فى الأيام التى تتميز بانخفاض دراجة الحرارة بدرجة كبيرة، يرتدى الأفراد بلوفر أسود اللون، وأُختير اللون الأسود ليكون زى الشتاء، نظرًا لطبيعة ذلك اللون التى تمتص درجة الحرارة وإشاعة الشمس، وتحتفظ بها حتى تؤمن للجسم الدفء اللازم خلال ذلك الموسم.

◄ الزي المموه:

وهناك الملابس المموهة وهى المعروفة بزى العمل الميدانى يتميز بها رجال الأمن المركزى والعمليات الخاصة في الشرطة، واختيار كل لون من تلك الألوان بعناية لتكون مناسبة لطبيعة العمل التى يؤديها رجال الشرطة وطبيعة الأرض التى يعملون عليها، فضلًا عن الوقت يمارسون فيها أعمالهم.

◄ الزى الكاكي:
وهناك بعض مديريات الأمن بمختلف المحافظات يرتدى رجال الشرطة خلالها الزى المميز باللون الزيتى.

◄ الملابس المدنية:
يرتدي رجال المباحث من الشرطة الملابس العادية لأن طبيعة عملهم فى التحرى والتقصى وما يلزمه ذلك من تخفى لا تتطلب منهم الإعلان عن نفسهم بالزى الميرى ويفضل أن يرتدون الزي الملكي، حتى إذا كان رجل المباحث معروف فى منطقته، لأنه سيكون غير معروف لآخرين.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الصور

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

هونج كونج توقف استيراد الدواجن من 4 دول بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة