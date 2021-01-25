تعرف على تطور ملابس الشرطة المصرية والفارق بين الزيين الأبيض والأسود

◄ ملابس الشرطة قديما:



◄ الزي الأبيض والزي الأسود:



◄ الزى الأبيض:



◄ الزى الأسود:



◄ الزي المموه:



◄ الزى الكاكي:



◄ الملابس المدنية:



تحتفل مصر اليوم بعيد الشرطة الـ69 الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام وقد جاء تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وقد تطور زي رجل الشرطة على مر العصور، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز أطقم الملايس الشرطية والفوارق بينها.كانت الشرطة ترتدي قديما في الصيف بدلة بيضاء وجيليه كحلي وعمامة بيضاء تتوسطها طاقية حمراء، وفي الشتاء كانت ترتدي بدلة كحلية اللون من الجوخ ونفس العمامة البيضاء وتتوسطها طاقية حمراء.تطورت بعد ذلك ملابس الشرطة لتكون بدل رسمية يعرف بها رجال الشرطة فى الطرقات والشوارع وتكون ملابس مميزة باللون الأبيض في الصيف واللون الأسود في الشتاء، وقبعاتهم التى يرتدونها فوق رؤوسهم ويتوسطها نسر ذهبى اللون وهو شعار الدولة المصرية.زى مميز لرجال الشرطة يرتدونه صيفا لما يتمتع به اللون الأبيض من تخفيف درجة حرارة الجسم، وعدم امتصاصه أشعة الشمس المتوهجة صيفًا، لتوفر قدرًا من الراحة لرجال الأمن، تمكنهم من أداء عملهم الشاق.لا يختلف كثيرًا عن الزى الأبيض فهو مكون أيضًا من بدلة سوداء تعتلى قميص أبيض اللون وكرافتة سوداء اللون، ويتوسط البدلة مجموعة أزرة ذهبية اللون، وبنطال بذات اللون الأسود، وقبعة الرأس، وفى بعض الأحيان وخاصة فى الأيام التى تتميز بانخفاض دراجة الحرارة بدرجة كبيرة، يرتدى الأفراد بلوفر أسود اللون، وأُختير اللون الأسود ليكون زى الشتاء، نظرًا لطبيعة ذلك اللون التى تمتص درجة الحرارة وإشاعة الشمس، وتحتفظ بها حتى تؤمن للجسم الدفء اللازم خلال ذلك الموسم.وهناك الملابس المموهة وهى المعروفة بزى العمل الميدانى يتميز بها رجال الأمن المركزى والعمليات الخاصة في الشرطة، واختيار كل لون من تلك الألوان بعناية لتكون مناسبة لطبيعة العمل التى يؤديها رجال الشرطة وطبيعة الأرض التى يعملون عليها، فضلًا عن الوقت يمارسون فيها أعمالهم.وهناك بعض مديريات الأمن بمختلف المحافظات يرتدى رجال الشرطة خلالها الزى المميز باللون الزيتى.يرتدي رجال المباحث من الشرطة الملابس العادية لأن طبيعة عملهم فى التحرى والتقصى وما يلزمه ذلك من تخفى لا تتطلب منهم الإعلان عن نفسهم بالزى الميرى ويفضل أن يرتدون الزي الملكي، حتى إذا كان رجل المباحث معروف فى منطقته، لأنه سيكون غير معروف لآخرين.