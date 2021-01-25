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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نجوم السويد والنمسا لكرة اليد في حضرة الأهرامات

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:05 م
نجوم السويد والنمسا
نجوم السويد والنمسا لكرة اليد
فاتن غلاب
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زار أعضاء منتخبي السويد والنمسا لكرة اليد المشاركين في النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير، منطقة الأهرامات.

وحرص أعضاء المنتخبين خلال الزيارة، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وزار أعضاء منتخبات كل من فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة منطقة آثار الهرم وقد قاموا بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية وأن مصر بلد أمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.

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