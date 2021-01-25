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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

بابا الفاتيكان: أشجع عمل الدول والأشخاص لأجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:05 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
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قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان:«في هذا الوقت العصيب، تصبح الصلاة ضرورية بشكل أكبر لكي تتغلب الوحدة على النزاعات، ولهذا السبب فإن مثالنا الجيد هو أساسي: من الجوهري أن يواصل المسيحيون السير على درب الوحدة الكاملة والمرئية».

وأضاف البابا فرانسيس، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بحزم من أجل تعزيز الظروف الضروريّة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف، الذي تحتاجه البشرية اليوم بشدة».

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