بابا الفاتيكان: أشجع عمل الدول والأشخاص لأجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية

قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان:«في هذا الوقت العصيب، تصبح الصلاة ضرورية بشكل أكبر لكي تتغلب الوحدة على النزاعات، ولهذا السبب فإن مثالنا الجيد هو أساسي: من الجوهري أن يواصل المسيحيون السير على درب الوحدة الكاملة والمرئية».وأضاف البابا فرانسيس، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بحزم من أجل تعزيز الظروف الضروريّة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف، الذي تحتاجه البشرية اليوم بشدة».