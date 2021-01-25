بابا الفاتيكان: أشجع عمل الدول والأشخاص لأجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:05 م
جرجس صفوتطباعة
قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان:«في هذا الوقت العصيب، تصبح الصلاة ضرورية بشكل أكبر لكي تتغلب الوحدة على النزاعات، ولهذا السبب فإن مثالنا الجيد هو أساسي: من الجوهري أن يواصل المسيحيون السير على درب الوحدة الكاملة والمرئية».
وأضاف البابا فرانسيس، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بحزم من أجل تعزيز الظروف الضروريّة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف، الذي تحتاجه البشرية اليوم بشدة».
وأضاف البابا فرانسيس، في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بحزم من أجل تعزيز الظروف الضروريّة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف، الذي تحتاجه البشرية اليوم بشدة».