حبس صاحب محل متهم بالشروع في قتل طالب بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس صاحب محل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل طالب بسبب خلافات الجيرة بينهما بالمرج. كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.وكان بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مستشفى الدمرداش باستقبال طالب مصاب بجرح نافذ بالصدر وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصاحب محل منظفات بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة ".وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات