التضخم السنوي في زيمبابوي يستقر عند 348.59%

أعلنت وكالة الإحصاءات الوطنية في زيمبابوي أن معدل التضخم السنوي للبلاد سجل تراجعا ليصل إلى 348.59 في المئة في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 401.66 في المئة في الشهر السابق عليه.واعترفت الوكالة بأن معدل 348.59 في المئة هو أعلى من هدف 300 في المئة المنشود الذي توقعته السلطات المالية والنقدية في زيمبابوي في وقت سابق، غير أنه يقل كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي تكهن في تقريره الأخير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، بأن معدل التضخم السنوي في زيمبابوي سيصل بنهاية عام 2020 إلى 495 في المئة.وبلغ معدل التضخم الشهري 2.75 في المئة في ديسمبر 2020، بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بمعدل نوفمبر 2020 الذي بلغ 2.25 في المئة.وشهد معدل التضخم السنوي في زيمبابوي انخفاضا ثابتا، حيث تراجع من 659.40 بالمئة في سبتمبر 2020، إلى 471.25 بالمئة في أكتوبر و401.66 بالمئة في نوفمبر الماضيين.وحافظت السلطات الزيمبابوية على نظام صارم للسياسة النقدية بهدف ترويض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 785 في المئة في مايو من العام الماضي، في حين أن نظام مزاد العملات الأجنبية الذي أدخله بنك الاحتياطي الزيمبابوي العام الماضي أدى إلى استقرار الأسعار.وكان لمزاد العملات الأجنبية تأثيرا هائلا على تحسين وصول الشركات المحلية إلى العملات الأجنبية، بالإضافة إلى فوائد تسعير السلع والخدمات.كما شهدت البلاد استقرارا عاما في الأسعار نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي وسياسة سعر الصرف الأكثر ملائمة.وبينما يتطلب قطاع الصناعة في المتوسط 100 مليون دولار أمريكي شهريا لاستيراد المواد الخام، كان نظام المزاد كافيا للسماح بالوصول إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات.وكان تسعير المضاربة أحد العوامل الرئيسية للتضخم، وذلك قبل إدخال نظام مزاد العملات الأجنبية، حيث قال مدير غرفة التجارة الأفريقية، لانجتون مابانجا، "إن الانخفاض الكبير في التضخم جاء إلى حد كبير كنتيجة مباشرة لنظام مزاد العملات الأجنبية. ولكن حتى قبل ذلك وضع بنك الإحتياطي الزيمبابوي حدا أقصى لخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي برر احتجاجنا على مدار العامين الماضيين"، مضيفا "إننا بحاجة إلى ترويض خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لإنشاء نظام مالي سليم".ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي بيرسيستانس جوانانيا إن بعض الزيادات في الأسعار التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة كانت بمثابة "تعديلات ضرورية"، موضحا أنهم نصحوا الحكومة سابقا بعدم دعم المرافق، لذلك عندما تعدل المرافق أسعارها، ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأخرى.