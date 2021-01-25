نيوزلندا تسجل أول إصابة بكورونا منذ ثلاثة أشهر

سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الإثنين، أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيدا-19) منذ ثلاثة أشهر.وذكرت الوزارة أن حالة الإصابة سجلت لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما عادت للبلاد في ديسمبر الماضي، وثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس التي رصدت في جنوب أفريقيا بعد مغادرتها الحجر الصحي الإلزامي.ووفقا لموقع وزارة الصحة في نيوزيلندا فقد سجلت السلطات إصابة 1927 حالة، وكانت آخر الإصابات بالمرض في نوفمبر الماضي.