البطوطي: بلجيكا تحظر الدخول والخروج شهرين

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن بلجيكا اتخذت إجراءات جديدة بشأن المسافرين وقامت في خطوة أحادية الجانب بحظر السفر بدون سبب وجيه اعتبارا من 27 يناير حتى 1 مارس المقبل، ولا يُسمح لأي شخص بدخول بلجيكا أو للبلجيكيين بمغادرة البلاد.وأوضح البطوطي، أن رئيس الوزراء البلجيكي أراد في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي فرض حظر السفر على مستوى أوروبا ولكنه فشل بسبب معارضة معظم زملائه في الاتحاد الأوروبي، فقرر أخذ تلك الخطوة منفردًا، مضيفا أن الاستثناء من الحظر يقتصر على رحلات العمل الأساسية والرحلات لأسباب طبية والدبلوماسيين، ويجب على أولئك الذين يقعون في إطار الاستثناءات ملء "نموذج تحديد موقع المسافر" (PLF) الإلكتروني في غضون 48 ساعة قبل الدخول وإرساله إلكترونيا.