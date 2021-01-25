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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أغاني سيناترا وبوتشيلي وهيوستن وتابلوهات للباليه بالأوبرا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:01 م
أغاني سيناترا وبوتشيلي
أغاني سيناترا وبوتشيلي
حسن أمين
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تقدم فرقة أوبرا القاهرة بأشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي حفلين متتاليين من إخراج الدكتور عبدالله سعد، وبمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر وفرقة باليه اوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمن كولنجيلي، تحت عنوان أعظم المؤلفات للأبد، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس 27، 28 يناير علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الاعمال التي قدمها كبار المغنين العالمين ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم كل من أرمينيا كامل وممدوح حسن منهم فرانك سيناترا، اندريا بوتشيلي، اديث بياف، لارا فابيان، مايكل بوبليه، سام سميث، ويتني هيوستن، باربرا سترايساند وغيرهم.

ومن أداء " إيمان مصطفي- رضا الوكيل- مني رفلة – مصطفي محمد- وليد كريم- جولي فيظي- جاكلين رفيق- عماد عادل- جيهان فايد – داليا فاروق-انجي محسن-هشام الجندي- أمينة خيرت- عمرو مدحت- الهامي أمين- عزت غانم- تامر توفيق- ليلي إبراهيم – أسامة علي- سلمي الجبالي".

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