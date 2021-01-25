3.4 مليون حالة إجمالي إصابات كورونا بإفريقيا

أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، التابع للاتحاد الإفريقي، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى 3.4 مليون حالة.وأوضح المركز (ومقره عاصمة زامبيا لوساكا)، في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في إفريقيا سجل 84 ألفا و637 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 2.3 مليون حالة في جميع أنحاء القارة حتى الآن.وذكر المركز أن منطقة الجنوب الإفريقي هي المنطقة الأكثر تضررًا في إفريقيا من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، تليها منطقة شمال إفريقيا.في غضون ذلك، شدد مدير المركز، جون نكينجاسونج، على أن القارة الإفريقية "تمر بمرحلة حرجة من تفشي الوباء"، داعيا للانتباه من انتشار العدوى مع إعادة فتح الاقتصادات واستئناف السفر.يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.