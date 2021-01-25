رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهمين بقتل زوجة عمهم بعد جنازته: «قطّعت عقود الأرض»

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:01 م
جثة
جثة
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بقتل سيدة بسبب خلافات الإرث بينهم لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليها "فوزية.م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بإعداد آلة حادة والتوجه المنزل المجنى عليها والتعدي عليها بالضرب.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "حمدى. ع"، "حسام.ع" أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليها بعد خلافات بينهم تطورت لمشاجرة انتهت بضربها بآله حادة.

وأضاف المتهمون بأن المجنى عليها هى زوجة عمهم، وبعد تأكدها من موت زوجها قامت بإخفاء العقود الأصلية للأراضى التى يمتلكها عمهم ولهم فيها نصفها، كما أقروا بأنهم قامت بتقطيع الأوراق الابتدائية التى تثبت حقهم فى هذه الأراضى.

وأشاروا إلى أنه بعد الانتهاء من مراسم العزاء طلبنا منها الأوراق الخاصة بالأراضى لضمان حقوقنا، أخبرتنا بعدم علمها بمكانهم وبعد مجادلات ومشاجرات كثيرة رفضت إعطائها الأوراق فتعدينا عليها بالضرب ولم تكن في نيتنا قتلها.

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

الصور

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا

رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة