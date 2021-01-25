اعترافات المتهمين بقتل زوجة عمهم بعد جنازته: «قطّعت عقود الأرض»

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بقتل سيدة بسبب خلافات الإرث بينهم لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليها "فوزية.م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بإعداد آلة حادة والتوجه المنزل المجنى عليها والتعدي عليها بالضرب.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "حمدى. ع"، "حسام.ع" أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليها بعد خلافات بينهم تطورت لمشاجرة انتهت بضربها بآله حادة.وأضاف المتهمون بأن المجنى عليها هى زوجة عمهم، وبعد تأكدها من موت زوجها قامت بإخفاء العقود الأصلية للأراضى التى يمتلكها عمهم ولهم فيها نصفها، كما أقروا بأنهم قامت بتقطيع الأوراق الابتدائية التى تثبت حقهم فى هذه الأراضى.وأشاروا إلى أنه بعد الانتهاء من مراسم العزاء طلبنا منها الأوراق الخاصة بالأراضى لضمان حقوقنا، أخبرتنا بعدم علمها بمكانهم وبعد مجادلات ومشاجرات كثيرة رفضت إعطائها الأوراق فتعدينا عليها بالضرب ولم تكن في نيتنا قتلها.