عاطلان يسرقان سيارة بالإكراه في القطامية.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم حبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه بمنطقة القطامية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "ن.ع وف.م"، عاطلين، أقرا بارتكاب السرقة بالإكراه والشروع في قتل سائقها، كما أقرا بإخفاء السيارة داخل مخزن بدائرة القسم.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من مواطن يفيد بسرقة سيارته بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان السيارة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق