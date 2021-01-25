انطلاقة «تاريخية» لمنتدى دافوس الاقتصادي اليوم

دشن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أسبوع "أجندة دافوس" اليوم الإثنين، على أن يتبادل القادة السياسيون ورؤساء الشركات أراءهم عبر شبكة الإنترنت لأول مرة في التاريخ بدلا من اجتماعهم السنوي في منتجع دافوس السويسري.ويريد المنظمون أن يناقش المشاركون الـ2000 كيف يمكن للحكومات والمؤسسات قيادة العالم للخروج من أزمة جائحة كورونا الحالية والانطلاق لمستقبل يتم فيه تقاسم الثروة بصورة عادلة وتحظى فيه البيئة بحماية أفضل.وسيكون الرئيس الصيني شي جين بينج والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش المتحدثين الرئيسيين في اليوم الأول للمنتدى، الذي جرى إعادة تنظيمه بسبب جائحة كورونا.ويشارك قادة سياسيون من ألمانيا وفرنسا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا في أعمال المنتدى.