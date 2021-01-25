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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من سعره إلى طرق التسجيل.. تفاصيل لقاح كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:56 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
إيمان ماهر
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كشفت وزيرة الصحة، هالة زايد، تفاصيل بدء حملة التطعيم للأطقم الطبية بلقاح كورونا، وعن أسعاره وطرق التسجيل في الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح.

وترصد"الدستور" الفئات المستهدفة والأسعار وكيفية التسجيل.

- 100 جنيه مصري للجرعة الواحدة و200 جنيه مصري للجرعتين كحد أقصى.

-سيتم توفير اللقاح بالمجان للأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، وكذلك لغير القادرين من المواطنين العاديين الذي يقعون تحت بند «تكافل وكرامة».
- لن يتم تطعيم المواطنين أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل، حتى تثبت التجارب عكس ذلك
-وعن طرق التسجيل في الموقع الإلكتروني يجب الدخول على الموقع وملء البيانات المطلوبة، وعند التسجيل عليك اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبي أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى، سجل الاسم رباعى والجنسية والنوع والرقم القومى وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، يُطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل رسالة نصية لاستكمال الخطوات.
- اكتب رقم الهاتف والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر، حدد المحافظة التى تريد الحصول على اللقاح فيها.
- أرفق صورة البطاقة الرقم القومى وصورة من التقرير الطبي، ويجب التوقيع على إقرار بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح.

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