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مصر

الإسكان: 1512 وحدة بـJANNA بالقاهرة الجديدة جاهزة للتسليم أول فبراير

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:56 ص
المهندس جمال طلعت
المهندس جمال طلعت
محمد إبراهيم
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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها بقطاع التجمع الثالث بالمدينة، وتشمل محور طلعت حرب، وأعمال تطوير طريق العين السخنة القديم، وكذا أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية.

كما شملت جولة مسئولى الوزارة، متابعة الأعمال الأخيرة ببعض مواقع وحدات مشروع JANNA للإسكان الفاخر، حيث أكد المهندس أمين غنيم، جاهزية 1512 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيبدأ تسليمها اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1022021.

وخلال الجولة أكد مسئولو الإسكان، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارى تتفيذها بالمشروعات المختلفة، كما أبدوا بعض التعديلات بالطرق لكى تتناسب مع حجم السيارات التى تخدم المنطقة الصناعية، وضرورة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمشروع JANNA.

كما شدد مسئولو الوزارة، على التزام الشركات المنفذة بإنهاء كافة الملاحظات فى أقرب وقت، وتسليم الوحدات بمشروع JANNA إلى حاجزيها متضمنة تنسيق الموقع والطرق مع العمل على فصل باقى العمارات التى لم يتم طرحها حتى الآن بسياج عازل.

من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، أن محور طلعت حرب جارٍ ربطه حاليًا بطريق العين السخنة القديم، استعدادا لربطه فيما بعد بطريق العين السخنة الجديد، ليصبح من أهم المحاور العرضية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يبدأ من محور التسعين الجنوبي، وينتهي بطريق العين السخنة الجديد مستقبلا، مرورًا بطريق العين السخنة القديم، وسيخدم مناطق: النرجس - الحى الثالث – الدبلوماسيين- الجامعة الالمانية - بيت الوطن (النرجس الجديدة)، وإسكان الشباب بالتجمع الثالث.

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