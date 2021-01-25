غدًا.. سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2018

تستقبل هيئة النيابة الإدارية، غدا الثلاثاء، المتقدمين لسحب ملفات التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2018، جامعات "أزهر أسيوط - أزهر القاهرة- أسوان".كانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن مواعيد سحب ملفات التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2017، بجميع المحافظات.وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.ووضعت الأمانة العامة شروطا للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.