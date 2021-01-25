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مصر

«أولياء أمور مصر» يقدم للطلاب طرق الاستعداد لامتحانات التيرم الأول

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:54 ص
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور، إن كل الشواهد تؤكد أن هناك امتحانات للفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس بعد اجازة نصف العام، فنجد أن فيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية قد انخفضت أعداد الإصابة به عن السابق، وسوف نتأكد من معد الامتحانات يوم ١٤ فبراير، كما أشار وزير التربية والتعليم.

وأضافت: "يجب أن نركز هذه الأيام على الاستعداد للامتحانات فهناك حالة من اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسئولية أصابت بعض الطلاب ولديهم دائما تفكير سلبي أنهم لا يستطيعون المذاكرة".

وقالت" الحزاوي" إنه عندما ننصحهم لا يستمعوا، معتبرين أن مطالبنا بدافع السيطرة وليس خوف عليهم وعلى مستقبلهم ولعل من الأهمية توجيه النصيحة لأبنائنا الطلاب لمساعدتهم وتشجيعهم.

وأضافت "عزيزي الطالب والطالبة يجب أن تنظر للتعليم على أنها وسيلتك لتصبح شخص متميز في المجتمع وتحظى باحترام وتقدير الجميع".

وتابعت: "ابتعد عن الأصدقاء المحبطين الذين يبثون فيك روح اليأس والاحباط وأن لا يوجد فائدة من المذاكرة وحاول تحط نفسك بأصدقاء محفزين لديهم رغبة في الانجاز والاجتهاد".

وأوضحت بأنه يجب أن تحدد الوقت المتبقي لديك وأن يحصر المواد الدراسية ويعمل جدول للمذاكرة فهذا الجدول سيساعدك على تنظيم يومك واستغلال الوقت أفضل استغلال، وحاول أن تصنع لنفسك ملخصات للقوانين أو المعادلات أو إجابات الأسئلة التي تحمل أفكار غير متداولة، قائلة: "هذا الملخص سوف يساعدك كثيرا ليلة الامتحان، حاول الاعتماد على الفهم وليس الحفظ فقط فالمذاكرة المعتمدة على الفهم تبقى عالقة في الذهن وعند المذاكرة حاول أن تشرك أكثر من حاسة لديك مثلا اكتب ما تذاكر على الورقة أو القراءة بصوت".

وأشارت إلى أنه من المهم اختيار مكان مريح للمذاكرة بعيد عن كل ما يشتت انتباهك وتحديد أوقات معينة لاستخدام الموبايل، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعانة بالانترنت في المذاكرة فهناك قنوات تعليمية بالمجان علي يوتيوب أو منصات الوزارة المختلفة ويمكنك متابعة البرامج التعليمية.

واختتمت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، قائله: "أخيرا يجب أن تعلم أن الوقت لم يفت ويمكنك أن تجتهد وتنظم وقتك هذه الأيام حتى يمر أيام الامتحانات على خير وتحقق النجاح الذي يسعدك ويسعد والديك الذين لم يدخروا وسعا في توفير كل ما تريد حتى تصبح في مكانه مميزة".

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