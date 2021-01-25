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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار: تنفيذ 3266 وحدة اجتماعى و«سكن كل المصريين» بغرب قنا الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:12 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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- الجزار: 3 مليارات جنيه استثمارات مشروعات مدينة غرب قنا الجديدة
- مليار و100 مليون جنيه تكلفة أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بنسبة إنجاز 90%


كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة غرب قنا الجديدة بقيمة إجمالية حوالي 150 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 2544 وحدة سكنية (106 عمارات) بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين، بقيمة حوالي 610 ملايين جنيه.

وأضاف الجزار، أن مدينة غرب قنا الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التى يتم تنفيذها بالصعيد، مضيفاً أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي هام يقع على شبكة طرق إقليمية بجانب قربها من مدينة قنا الأم بنحو 5 كم، وإجمالى الاستثمارات بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة حوالى 3 مليارات جنيه حتى الآن.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بمساحة 1400 فدان، وتشمل (شبكات المياه والصرف والري والطرق بالمدينة - المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 34.5 ألف م3/يوم والمرحلة الأولي من مأخذ المياه، وغير ذلك) بقيمة مليار و 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 90%.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بمشروع سكن مصر بقيمة 216 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ مبنى سوق تجارية بمساحة 970م2 بقيمة حوالي 1.8 مليون، ومبنى حضانة بمساحة 1374 م2 بقيمة حوالي 2.6 مليون، وملعب ثلاثي بمساحة 3134 م2 بقيمة حوالي 3 ملايين جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بمساحة 7805 م2 بقيمة حوالي 27 مليون جنيه بنسبة 100%، ومبني وحدة صحية بمساحة 942 م2 بقيمة حوالي 5 ملايين جنيه، ووحدة إطفاء، وجارٍ تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600 م2 بنسبة 77 %.

وقال: بالنسبة لمحطة مياه الشرب، جارٍ استكمال الأعمال الإنشائية للمحطة بطاقة 34.5 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 172.5 ألف م3/يوم، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء لجزء من المرحلة الأولى بمساحة 430 فدانا ويشمل مناطق (عمارات سكن مصر - الإسكان الاجتماعي - دار مصر - الإسكان المتميز) بقيمة حوالي 270 مليون جنيه، بإجمالي أطوال منفذة 95 كم جهد متوسط و 30 كم جهد منخفض، وجار تنفيذ محطة كهربائية لشبكة محمول بقدرة 40 م.ف.أ بقيمة حوالي 50 مليون جنيه، حيث تم صب القواعد العادية والمسلحة وتوريد المهمات الكهربائية والبدء بالتركيبات، وأعمال الأبراج، حيث تم تركيب 5 من أصل 7 أبراج.

وأوضح المشرف على مدينة غرب قنا، أنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت لمدخل المدينة والطرق المؤدية لمنطقة العمارات بأطوال حوالى 3.5كم، كما تم الانتهاء من أعمال التركيب للخط الناقل للمياه بطول 7971م.ط، والانتهاء من تنفيذ أعمال غرفتي الدفع والاستقبال للعدَّاية النفقية، وجارٍ الانتهاء من أعمال الدفع النفقي.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد أنه تم تخصيص قطع أراضٍ استثمارية بالمدينة بإجمالي مساحة 10 آلاف م2 لإنشاء مدرسة خاصة، وجارٍ استكمال إجراءات الترخيص.

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