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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«دينية النواب» تنعى عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:18 م
عبله الكحلاوي
عبله الكحلاوي
أميرة العناني
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نعى مفتي الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور علي جمعة، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد 24 يناير، عن عمر يناهز 72 عاما.

وكتب جمعة، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: «{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، ننعى ببالغ الحزن الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بجامعة الأزهر، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى في المقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.

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