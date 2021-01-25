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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير سنغافوري: لدينا خطة عشرية لتنمية التصنيع بـ 50%

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:53 ص
سنغافورة
سنغافورة
وكالات
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تهدف سنغافورة إلى تنمية قطاع التصنيع لديها بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة، للحفاظ على تنافسها، بعد أن سلط وباء فيروس كورونا الضوء على أهميته بالنسبة لاقتصاد الدولة المدينة الذي يعتمد على التجارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزير التجارة والصناعة السنغافوري، تشان تشون سينج، قوله، اليوم الاثنين، إن الهدف طموح، حيث سيكون من الصعب الاعتماد على العمالة الأجنبية لاستكمال القوة العاملة المحلية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة السنغافوري، أنه يتعين على سنغافورة من أجل تحقيق هذا الهدف، ابتكار وإنتاج منتجات ذات قيمة أعلى، بدلا من سعيها إلى خفض تكلفة الإنتاج أو العمالة.

وتأتي خطة سنغافورة في الوقت الذي ظهرت فيه الصناعات التحويلية كواحدة من النقاط المضيئة في البلاد، حيث مرت بأسوأ فترة ركود على الإطلاق.

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