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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

محافظ الأقصر يثمن لسفير الفاتيكان دور الكنيسة الكاثوليكية في التعليم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه خلال زيارة سعادة القاصد الرسولي رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين لإيبارشية طيبة، حدثت زيارة ودية للسيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الذي أبدي ترحيبا حارا بسعادة السفير وتمنى له إقامة طيبة بالأقصر كما ثمن غاليا دور الكنيسة الكاثوليكية وخاصة في مجال التعليم مؤكدا أنه وأفراد أسرته من خريجي هذه المدارس.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أكد سيادته العلاقة الطيبة التي تربطه مع نيافة الأنبا عمانوئيل، كما أشاد نيافة الأنبا عمانوئيل بالدور الأيجابي لسيادة المحافظ في تذليل كافة الصعوبات.

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