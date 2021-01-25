الاستخبارات العسكرية تحذر من ظهور «سلالة إسرائيلية» من كورونا

كشف تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية "أمان" عن تفاصيل جديدة حول احتمالات تطور "سلالة إسرائيلية" جديدة من فيروس كورونا في إسرائيل.وحسب تقرير نشره، أمس، "مركز المعلومات والعلوم للمعركة ضد كورونا" في الاستخبارات "أمان"، نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، جاء فيه أن نشوب تحورات للفيروس ترفع وتيرة العدوى، بما في ذلك السلالات البريطانية والجنوب إفريقية، وهذه مشكلة عالمية والتحكم بها يصبح صعبا للغاية.وذكرت الصحيفة أن "التخوف هو من وصول أشكال للفيروس من شأنها أن تمس برد فعل جهاز المناعة لدى المتعافين والمتلقين للقاح".ونبهت إلى أن وتيرة التطعيم البطيئة خارج إسرائيل، بالتوازي مع موجات إصابة هناك، من شأنها أن تتسبب في أن نافذة الفرص لخلق اختلاف كهذا ستبقى في أثناء السنة القريبة القادمة على الأقل، موضحة وجود "احتمال نشوء سلالة إسرائيلية، حتى استكمال تطعيم كبار السن من الجمهور، لا سيما في ضوء غياب حل لتطعيم الأطفال في إسرائيل".وفي ظل هذه الاحتمالات، "تواصل حملة التطعيم الاتساع، وابتداء من أمس، سمح لتلاميذ صفوف الحادي والثاني عشر من أبناء 16- 18 عاما، بتلقي اللقاح ضد كورونا عبر صناديق المرضى".وأشارت الصحيفة إلى أن قرار تطعيم تلاميذ الثانوية يأتي بسبب الرغبة لضمان السير السليم لامتحانات «البجروت» (الثانوية العامة)، كما أن وزارة الصحة ترغب في أن تسيّر عملية التجنيد في الجيش بشكل أكثر أماناً.فيما تلقى نحو 2.5 مليون إسرائيلي التطعيم حتى الآن، ومنهم من أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.