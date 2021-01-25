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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

مَن هو القديس يوساب الأبح أسقف جرجا؟

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى نياحة القديس الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ«السنكسار»، إن «في مثل هذا اليوم من سنة 1826 م تنيح الاب العالم الجليل الانبا يوساب، أسقف جرجا وأخميم المعروف بالابح. وقد ولد ببلدة النخيلة من أبوين غنيين محبين للفقراء، ولما بلغ من العمر 25 عاما أراد والداه ان يزوجاه فلم يقبل، ولميله إلى الحياة الرهبانية قصد عزبة دير القديس أنطونيوس ببلدة بوش، وأقام هناك مدة ظهر فيها تواضعه وتقواه، الأمر الذي جعل رئيس الدير يوافق علي إرساله إلى الدير».

وأضاف "ولما وصل استقبله الرهبان فرحين نظرا لما سمعوه عنه من الفضيلة التي تحلي بها، وعن كثرة بحثه وتأملاته في الأسفار المقدسة، وبعد قليل البسوه ثياب الرهبنة، ولما وصل خبره إلى الاب البطريرك الانبا يوحنا السابع بعد المائة، استدعاه وأبقاه لديه، وإذ تحقق ما كان يسمعه عنه من التقوى والعلم، دعا الأباء الأساقفة تشاور معهم على إقامته أسقفا علي كرسي جرجا، أما هو فاعتذر عن قبول هذا المنصب لكثرة أعبائه، فرسموه رغمًا عنه».

وتابع «لما وصل إلى مقر كرسيه، وجد شعبه وقد اختلط به الهراطقة، فسعى في لم شمله، وبنى له كنيسة واجتهد في تعليمه، ورد الضالين، وهداية كثيرين من الهراطقة، ووضع عده مقالات عن تجسد السيد المسيح، وفسر كثيرا من المعضلات الدينية، والآيات الكتابية، وحث شعبه علي أبطال العادات المستهجنة، التي كانت تجري أثناء الصلاة في الكنيسة وخارجها».

وواصل «كما أفلح في إبطال المشاجرات والمخاصمات التي كانت تحدث من المعاندين للحق، وكان رحومًا على الفقراء، ولم يكن يأخذ بالوجوه، ولم يحاب في القضاء، ولم يقبل رشوة، أما ما كان يتبقى لديه فكان يرسله إلى الاخوة الرهبان بالأديرة، ولم يكن يملك شيئا إلا ما يكسو به جسده، وما يكفي لحاجته، ولم ينطق بغير الحق، ولم يخش باس حاكم، ورعي شعبه أحسن رعاية».

واختتم "لما أراد الله انتقاله من هذا العالم، مرض عدة أيام، فضي بعضها بكرسيه والبعض الآخر بقلاية الأب البطريرك الأنبا بطرس التاسع بعد المائة، ثم توجه إلى ديره بالبرية، ففرح به الرهبان وهناك انتهت حياته، وكانت مدتها إحدى وتسعين سنة، منها خمس وعشرون قبل الرهبنة، وإحدى وثلاثون بالدير وخمس وثلاثون بكرسي الأسقفية».



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