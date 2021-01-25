277 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 277 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 259 إصابة محلية و18 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأصدرت الوزارة بيانا اليوم، أشارت فيه إلى شفاء 123 حالة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 144981.وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر بلغ 249137 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 244 حالة.